Путин: развитие надпрофессиональных навыков должно происходить в рамках цифровизации

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Создание дисциплин, развивающих надпрофессиональные навыки (отвечающие за успешное участие в рабочем процессе и при этом не связанные с конкретной предметной областью), должно происходить в контексте цифровизации и развития информационных технологий в учебной и профессиональной деятельности. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"Это нужно развивать в рамках цифровизации, в рамках развития информационных технологий в вузах и на производствах. Все это у нас в планах, все это будет делаться - обязательно будем делать. Есть программа "Успех каждого ребенка" в рамках нацпроекта "Образование", так что вот это и будем делать", - сказал президент студентам.

В настоящее время в рамках национального проекта "Образование" создаются детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

Развитие сети детских технопарков "Кванториум" и центров цифрового образования детей "ИТ-куб" является одним из направлений нацпроекта "Образование". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Также президента спросили, возможно ли создать в России программу, которая бы позволяла студенту совмещать учебу, работу и научную деятельность.

"Сейчас это возможно, это же разрешено. Ведь сейчас как раз высшие учебные заведения могут создавать индивидуальные программы. Это реально", - ответил Путин, отметив, что закон это позволяет. Также он напомнил, что в послании Федеральному собранию говорил о необходимости предоставить студентам возможность менять направления обучения. "Когда студент учится, можно предусмотреть возможность - сейчас в законе это не предусмотрено, а надо предусмотреть, - чтобы можно было человеку перепрофилировать свою будущую специальность, перейти на другую профессию, на другой факультет и так далее. Современная жизнь требует такой гибкости", - добавил президент.