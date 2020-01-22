МВД РФ разработало документ для привлечения иностранцев на работу во время ЧЕ по футболу

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. МВД России разработало проект приказа, который предусматривает перечень организаций, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан в период проведения чемпионата Европы по футболу 2020. Соответствующий проект документа опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить форму перечня организаций UEFA, дочерних организаций UEFA, вещателей UEFA, поставщиков товаров, работ, услуг UEFA, коммерческих партнеров UEFA, Российского футбольного союза, локальной организационной структуры, заключивших с иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовые договоры, а также гражданско-правовые договоры на выполнение работ, оказание услуг в целях проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года", - говорится в тексте.

Также этим проектом приказа утверждается перечень иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности организациями UEFA в период проведения чемпионата.