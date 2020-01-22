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Путин заявил, что научные гранты не ограничивают творческую свободу ученых

Глава государства напомнил, что в России много грантовых программ для молодых ученых и групп ученых

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не согласился со мнением, что гранты, выделяемые на научные исследования, не оставляют ученому место для свободного научного творчества, отметив, что в РФ сейчас много видов грантов и они имеют гибкие условия. Об этом он сообщил в среду на встрече со студентами образовательного центра "Сириус".

"Маленькие мелочи могут возникнуть, конечно, в ходе творческого процесса, но это вопрос - формулирование условий того или иного гранта. В целом они у нас достаточно гибкие", - сказала Путин, комментируя высказывание одного из студентов о том, что ученые, соревнуясь за гранты и выполняя их условия, становятся "несвободными", и надо дать им возможность двигаться в сторону заинтересовавших их "мелочей".

Глава государства напомнил, что сейчас в России много разных грантовых программ - для молодых ученых, групп ученых и так далее. А начиналось все фактические с "мегагрантов, когда привлекали к этим работам специалистов с мировым именем, которые или приехали и жили в России, или это были российские ученые, которые вернулись в страну", напомнил Путин.

При этом глава государства не согласился с утверждением, что финансирование науки в России в основном идет за счет грантов. "Основное финансирование идет по направлению министерства науки и высшего образования и по линии Российской академии наук", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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