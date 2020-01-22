Путин: Мединский продолжит работу в сфере культуры

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что экс-министр Владимир Мединский продолжит работу в сфере культуры.

"Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет, чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться, я с ним тоже поговорю на эту тему", - сказал глава государства на встрече со студентами образовательного центра "Сириус".

Путин пообещал попросить главу Министерства культуры Ольгу Любимову и ее предшественника Мединского заняться вопросами русского фольклора. "Мы говорим много о поддержке фольклора, о поддержке национальных видов творчества в регионах России, но делаем пока еще недостаточно", - сказал президент. Путин добавил, что на проблемы народного искусства нужно смотреть внимательнее. Российский лидер заметил, что "это не два притопа, три прихлопа, в этом душа русского народа"

Президент обещал разобраться с ликвидацией Центра русского фольклора. "Если что-то ликвидируется, это вызывает особую, конечно, озабоченность, но наверняка были какие-то резоны при решении этого вопроса <...>. Я обязательно посмотрю на это", - пообещал Путин. Глава государства добавил, что новый министр культуры Ольга Любимова "услышит, о чем мы говорим, наверняка".