Путин: нужно развивать вузы в регионах, а не "раздувать" столичные университеты

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал развивать вузы на местах, а не "раздувать" университеты в столице и других крупных городах.

Один из участников встречи главы государства в среду со студентами в Сочи посетовал на то, что большинство способных детей уезжают поступать в вузы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток, после чего остаются в этих городах. Путин согласился с тем, что такая проблема существует.

"Нужно прекратить безразмерно раздувать вузы в тех городах, о которых вы сейчас сказали - Москва, Петербург… Там уже есть вузы, они замечательные, хорошие, мы их поддерживаем", - сказал президент. Он указал на необходимость создания условий для подготовки высококвалифицированных кадров на местах. По словам Путина, если молодые люди уезжают на учебу в крупнейшие города, они затем пытаются там "зацепиться любой ценой". "Нужно развивать просто вузы на местах, прямо там, где люди живут, учатся. И там же они должны найти место работы: нужна большая связь с рынком труда, с работодателями", - сказал глава государства.

Участник встречи обратил внимание также, что сейчас реже есть возможность направить преподавателей из провинциальных вузов на стажировки в Москву и другие крупные города. Путин заметил, что не знал о наличии такого "дефицита". "Это (стажировки преподавателей - прим. ТАСС) совершенно точно востребовано", - сказал президент, отметив, что в России создается система постоянной переподготовки преподавателей, которая пока "не так эффективно работает, как хотелось бы", но она функционирует.

Президент поручил своему помощнику Андрею Фурсенко заняться этим вопросом. "<…> Надо, чтобы из регионов люди могли ехать на стажировки в крупные университеты", - сказал глава государства. "Вот сейчас ректор тюменского университета приехал на стажировку в Москву", - с улыбкой добавил президент, сделав таким образом отсылку к назначению во вторник ректора ТюмГУ Валерия Фалькова новым министром науки и высшего образования РФ. "И такие стажировки еще будут", - сказал Путин.