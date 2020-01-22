Путин считает, что профориентация в школе должна начинаться с первого класса

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Профессиональную ориентацию в школах необходимо вводить с первого класса. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Сочи.

"Профориентацию с первого [класса нужно вводить в школах]. Когда профориентацию нужно начинать, если серьезно говорить, то ребенок сначала должен набраться общих знаний, чтобы иметь возможность потом сориентироваться, но роль, миссия педагога - в том, чтобы найти, увидеть талант ребенка, и помочь ему развиваться по этому направлению, где он явно демонстрирует какие-то способности. Я думаю, что это от педагогов зависит прежде всего", - сказал президент.

Он отметил, что в детских садах также нужно внедрять систему предшкольной подготовки, - "тем более, что там уже отработаны схемы поддержки семей с небольшими доходами". "Нужно, чтобы дети из любой семьи находились в одинаковых стартовых условиях", - добавил Путин.