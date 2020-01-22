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Территорию кремля в Нижнем Новгороде планируют освободить от госорганов к 2025 году

В настоящее время в зданиях на территории кремля располагается правительство региона, законодательное собрание и мэрия города

ТАСС, 22 января. Власти Нижегородской области планируют освободить территорию кремля в Нижнем Новгороде от органов исполнительной власти к 2023-2025 году, сообщил ТАСС в среду перед совещанием по итогам визита делегации Нижегородской области в Великий Новгород заместитель губернатора Андрей Бетин.

В мае 2019 года в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород Виталий Мутко, который на тот момент занимал пост вице-премьера России, предложил рассмотреть возможность реализации программы по выводу госучреждений с территории Нижегородского кремля и использования его лишь как музейного пространства. В настоящее время в зданиях на территории кремля располагается правительство региона, законодательное собрание, мэрия Нижнего Новгорода.

"У нас в 2021 году, помимо 800-летия Александра Невского, 800 лет Нижнему Новгороду, большую работу мы сделаем. Ряд объектов, это фуникулер на откосе, который был создан в 1896 году, он будет восстановлен, будет восстановлен впервые за 200 лет боевой ход, который равен 2 км 46 м по всей стене, будут еще ряд объектов на территории кремля восстановлены. Далее работа не закончится, следующий этап, 2023-2025 год, это выселение из кремля административных функций и передача этих зданий и сооружений музейным общественным пространствам", - сказал Бетин.

По его словам, перед властями стоит задача сделать территорию максимально открытой для горожан, превратить ее в популярное общественное пространство.

"Сейчас стоит задача сделать его максимально открытым, максимальное количество чиновников убрать, потому что все-таки у нас большое количество служащих находится на территории кремля. Превратить его в общественно-культурное пространство, где любым поколениям, людям с любым интересом будет чем заняться, таким образом через личные системы коммуникаций изучать нашу историю для того, чтобы продвигать ее в будущем", - добавил собеседник агентства.

В сентябре губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал ТАСС, что правительство рассматривает возможность освобождения территории городского кремля от размещения органов исполнительной власти, однако не уточнил, к какому сроку планируют реализовать идею. Он также сказал, что стоимость работ по ремонту и реконструкции до 2021 года оценивается в 3,7 млрд рублей.

Теги
РоссияНижегородская область
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