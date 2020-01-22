Путин порекомендовал регионам брать на себя часть финансирования охраны школ

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Муниципальные и региональные власти должны учитывать доходы семей учеников и при необходимости частично брать финансирование обеспечения безопасности школ на себя. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Сочи.

"Доходы низкие, а заставляют платить еще и за охрану школы, или за то, чтобы пройти курс подготовки к первому классу. Что касается охраны школ, то это, конечно, требование антитеррористического комитета, надо уделять этому внимание, но регионам нужно рекомендовать подходить к этому на основе здравого смысла и доходов семей. Если доходов нет, то как они будут платить? Нужно, чтобы муниципалитеты, регионы, брали на себя какую-то часть расходов по этому направлению", - сказал президент.