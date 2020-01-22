Более 1,7 тыс. домов остались без холодной воды из-за аварии в Нижнем Новгороде

ТАСС, 22 января. Жильцы 1,7 тыс. домов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода остались без холодной воды из-за прорыва канализационного коллектора. Об этом в среду сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

"В связи с прорывом канализационного коллектора в Ленинском районе на улице Шекспира было принято решение об отключении горячего и холодного водоснабжения в Автозаводском районе. В результате аварии нарушено холодное водоснабжение Автозаводского района: более 1 тыс. 700 жилых домов с количеством жителей 294 тыс. человек, в том числе - 58 тыс. 800 детей, 118 социально-значимых объектов - из них 14 с круглосуточным пребыванием - лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Прорыв канализационного коллектора зафиксировали в среду вечером. Из него вытекают канализационные стоки на территорию СНТ "Красный кожевенник", на площади 1 тыс. кв. м затоплено 40 участков.

По данным с сайта администрации города, специалисты ООО "Заводские сети" и Нижегородского водоканала начали устранять аварию на коллекторе. По словам специалистов, на устранение потребуется около 12 часов. На место аварии прибыл глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, он уточнил, что руководителям социальных учреждений района поручили сделать суточный запас воды, чтобы не нарушить режим работы школ и детсадов.

"Уже работают пять помп, ведется размещение еще десяти. После откачки воды специалисты начнут восстановление коллектора. Уже найдена труба необходимого диаметра, подготовлена заглушка. Организована посменная работа сотрудников. С МЧС договорились об организации дополнительного освещения места аварии", - цитирует Панова пресс-служба.

В новость внесены изменения (21:10 мск) - добавлен комментарий пресс-службы администрации города после третьего абзаца.