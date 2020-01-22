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Молодежь Ингушетии будут отправлять на обучение дефицитным профессиям в другие регионы

В республике не хватает специалистов в сфере АПК, в том числе ветеринаров и агрономов

МАГАС, 22 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют в 2021 году отправлять молодых людей за пределы республики на обучение по дефицитным для региона специальностям ветеринара и агронома, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В республике не хватает грамотных специалистов в сфере АПК, в том числе ветеринаров и агрономов. С 2021 года власти региона будут делать упор на эти специализации, и направлять молодых людей для обучения на целевые места с условием возвращения в республику", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Как сообщается, в среду Калиматов посетил крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) республики и поручил Минсельхозу региона забирать земельные участки у аграриев, которые не используют ее по назначению.

"Я лично выехал, чтобы посмотреть, кто и как работает, будем помогать только тем, кто реально ведет хозяйство. Земля должна изыматься у тех, кто не использует ее, и передаваться деятельным людям. Мы должны создать условия для любого предпринимателя, а потом уже требовать налоги", - сказал глава республики и поручил региональному Минсельхозу изучить и решить вопросы и проблемы всех КФХ региона.

В 2019 году Ингушетия получила около 126 млн рублей для выдачи грантов аграриям региона на развитие хозяйств в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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