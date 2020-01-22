На Ставрополье разработали стратегию развития санитарной авиации

СТАВРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья разработали стратегию развития санитарной авиации в регионе, предусматривающую создание вертолетных площадок. Об этом в среду сообщил журналистам первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов.

"Министерством здравоохранения [края] разработана стратегия развития санитарной авиации на территории Ставропольского края. В 2020 году заключено соглашение с федеральным правительством о финансировании летных работ для доставки пострадавших в медицинские учреждения, из бюджета края выделены средства на строительство вертолетной площадки на территории больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя", - сказал он.

В регионе уже существует несколько вертолетных площадок, в рамках развития санитарной авиации разработана их схема использования для оперативной транспортировки пациентов. По словам Литвинова, эта работа позволит ускорить прибытие медиков в отдаленные территории в экстренных случаях, в том числе, к пострадавшим в ДТП.

"В крае повышается процент быстро доехавших автомобилей скорой помощи. Сегодня 97% автомобилей скорой помощи приезжают к местам ДТП быстрее 20 минут. Мы считаем, что развитие санитарной авиации позволит приблизить к 100% прибытие медицинских бригад до мест ДТП быстрее, чем за 20 минут", - пояснил первый замминистра.

Оперативность оказания экстренной помощи в случае дорожных аварий позволяет увеличить шанс человека выжить и сохранить здоровье. "На дорогах травмы становятся тяжелее, это связано как ни парадоксально, с более высоким качеством автомобильных дорог, более высокая кинетическая энергия получения травмы. Если 5 лет назад до приезда машин скорой помощи погибали 48%, то сегодня эта цифра в районе 76%", - сказал Литвинов.

Первый замминистра также отметил, что помимо развития санитарной авиации, в регионе продолжится обновление автопарка скорой помощи. За последние пять лет за счет федерального и краевого бюджетов в регионе было приобретено 207 специализированных автомобилей.