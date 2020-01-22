Путин заверил, что власти и дальше будут поддерживать развитие НИУ ВШЭ

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Власти продолжат делать все для того, чтобы НИУ ВШЭ активно развивался. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами образовательного центра "Сириус" в Сочи.

В ходе беседы к главе государства обратился студент второго курса факультета математики НИУ ВШЭ Вадим Ретинский, который предложил передавать вузам и, в частности, преподавателям "больше помещений". "Студентам иногда хочется остаться после занятий, но не бывает свободных кабинетов", - объяснил молодой человек. В этой связи он привел в пример собственный университет, в котором, по словам студента, "приятно учиться и создана хорошая атмосфера", предложив распространить опыт ВШЭ и на другие вузы.

"У вас замечательный ректор. Мы стараемся все сделать для того, чтобы ваш вуз развивать: он растет и растет. Я очень рад, будем и дальше это поддерживать", - ответил президент.