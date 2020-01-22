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Китайская вирусная пневмония

Во Внуково усилили санитарно-карантинный контроль из-за коронавируса

В частности, организован обязательный санитарно-карантинный досмотр всех самолетов, прибывающих из Китая и Таиланда

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора усилило санитарно-карантинный контроль в международном аэропорту Внуково из-за коронавируса, об этом сообщается на сайте управления

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"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве с целью недопущения завоза и распространения на территории города Москвы случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, усилен санитарно-карантинный контроль в Международном аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что организован обязательный санитарно-карантинный досмотр всех самолетов, прибывающих из Китая и Таиланда. Уточняемся, что с начала года было досмотрено 509 рейсов, из них 19 из КНР. 22 января в аэропорту было досмотрено 16 рейсов, в том числа одно воздушное судно из Китая, на борту которого находилось более 340 человек и 12 членов экипажа

"Сотрудники санитарно-карантинного пункта поднимаются на борт самолета, где проводят дистанционную термометрию пассажиров и опрос членов экипажа для выявления больных с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов. Повторная термометрия проводится в зале прилета с использованием стационарных тепловизоров. При проведении санитарно-карантинного контроля рейсов из КНР в Международном аэропорту Внуково жалоб на ухудшение самочувствия от пассажиров и членов экипажа не поступало", - говорится в материале

Совместно с Департаментом здравоохранения столицы отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, а также обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий. Кроме того, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами.

Теги
ТаиландРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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