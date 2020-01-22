Суд уменьшил вдвое штраф скрипачу, пытавшемуся вывезти из России швейцарский инструмент

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Домодедовский городской суд в среду сократил до 625 тыс. рублей сумму штрафа, наложенного на скрипача Николая Манагадзе за попытку вывезти из России без сертификата культурной ценности скрипку, принадлежащую швейцарскому фонду. Об этом сообщил ТАСС сам музыкант по итогам заседания, где рассматривалась его апелляция на решение о штрафе в размере 1,25 млн рублей.

"В этот раз на заседании городской суд Домодедова выставил штраф в 625 тыс. рублей вместо 1 млн 250 тыс. рублей, тем самым в последний момент удовлетворив ходатайство моего адвоката", - сказал Манагадзе, уточнив, что суд дал ему два месяца на выплату штрафа. "После этого могут быть введены более жесткие санкции, как удвоение штрафа, что делает удовлетворение ходатайства практически бессмысленным, так как собрать такую огромную сумму за такой короткий срок нереально", - добавил он.

По словам музыканта, он намерен обсудить с адвокатом перспективы новой апелляции для отмены штрафа и возвращения скрипки.

В мае 2019 года издание "Коммерсантъ" сообщило, что при прохождении таможни в аэропорту Домодедово у Манагадзе изъяли скрипку XVIII века, арендованную у швейцарского фонда. Со ссылкой на супругу музыканта СМИ уточнило, что при въезде Манагадзе попросил оформить временный ввоз музыкального инструмента, но ему было в этом отказано, так как он российский гражданин. На выезде его задержали, несмотря на то, что скрипач представил все документы, в том числе сертификат, что это инструмент швейцарского фонда, и контракт аренды. В свою очередь, таможенники попросили также предъявить сертификат культурной ценности, но оформить его за три гастрольных дня в Министерстве культуры РФ было невозможно.

10 декабря суд вынес решение оштрафовать Манагадзе на 1,25 млн рублей.