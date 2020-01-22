Аэропорт Мурманска временно закрылся из-за снегопада

ТАСС, 22 января. Мурманский аэропорт закрыт для приема и отправки рейсов в среду вечером из-за сильного снегопада, сообщила администрация аэропорта.

"Аэропорт Мурманска 22 января с 19:00 мск до 22:00 мск закрыт для приема и выпуска воздушных судов всех типов по причине очистки взлетно-посадочной полосы от снега", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Ранее в авиакомпании "Россия" ТАСС сообщили, что рейс из Петербурга в Мурманск командиру самолета пришлось развернуть из-за погодных условий. Согласно расписанию на сайте мурманского аэропорта, в среду после 19:00 из него ожидался вылет шести рейсов: трех в Москву и трех в Петербург.

В среду в Мурманской области был сильный снегопад, а также ветер. Из-за этого утром в области перекрыли участок федеральной трассы "Кола", а спасатели оказывали помощь застрявшим в снегу машинам и развернули на трассе пункт обогрева для водителей, чтобы они могли переждать непогоду.