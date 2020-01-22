В профсоюзе призвали нового главу Минпросвещения решить проблему отчетности и зарплат

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новый глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов должен решить проблему отчетности и зарплат учителей. Об этом говорится в опубликованном в среду комментарии межрегионального профсоюза работников образования.

"Новому министру Кравцову нужно срочно решать проблемы, о которых говорили два предыдущих министра, но так и не смогли их кардинально сдвинуть. Это отчетность: учителя по-прежнему тратят кучу времени на отчеты. Ну и проблема зарплат, которая неразрывно связана с проблемой кадров. Никакие "земские учителя" не изменят ситуацию принципиально", - говорится в сообщении.

По мнению профсоюза, Кравцову также следует уделить внимание проблеме регионального финансирования образования, которое приводит к непрозрачной схеме, когда регион опасается запрашивать у центральной власти деньги на реализацию госзадания на обучение детей, чтобы не оказаться на плохом счету. "С этой точки зрения перевести эту часть финансирования образования на федеральный уровень было бы правильнее. Таким образом можно было бы решить проблему зарплат - установив минимум на уровне всей РФ, что не исключает региональных надбавок", - добавили в организации.

Президент РФ Владимир Путин назначил во вторник министром просвещения РФ Кравцова, который ранее возглавлял Рособрнадзор. На посту главы министерства он сменил Ольгу Васильеву.