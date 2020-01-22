Никому из пациентов в Санкт-Петербурге диагноз коронавирус не установили

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Диагноз нового коронавируса в отношении двух пациентов из Санкт-Петеребурга не установлен, сообщили в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что гражданин России, прилетевший из Китая, был доставлен в больницу из аэропорта Пулково. Второй пациент - китайский студент, также недавно вернулся из Китая.

"В настоящий момент никому из указанных пациентов диагноз коронавирусной инфекции не установлен. Нельзя исключать того, что их состояние вызвано ОРВИ", - говорится в сообщении.

Вопрос оказания всей необходимой медицинской помощи этим пациентам находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, добавили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что пациенты находятся в профильных медицинских организациях Санкт-Петербурга. Их состояние оценивается медиками как стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Там также напомнили, что Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершает разработку тест-систем, необходимых для определения коронавируса у людей, что позволит проводить диагностику данного заболевания не более, чем за 30 минут.