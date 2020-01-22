Журналисты WP рассказали о восхищении Трампа Эрдоганом

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп восхищается своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и его жесткостью в политике. Такие данные излагаются в новой книге, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг и поступившей в продажу в США 21 января. Издание подготовлено на основании бесед с большим числом источников.

"Он [Трамп] давно восхищался Эрдоганом, будучи привлекаем его безжалостным правлением в Турции и легкостью, с которой тот расправлялся с политическими соперниками", - утверждается в этой книге. Ее название - "Очень стабильный гений". Нынешний глава администрации США, представляющий Республиканскую партию, отозвался о себе таким образом в январе 2018 года, отвечая на критику со стороны политических оппонентов в лице демократов.

Ракер и Леонниг также пишут, что Трампу, который всегда уделяет повышенное внимание тому, как к нему и другим политическим деятелям относится общественность, особенно нравится "глубокий командный" голос Эрдогана. "Есть в нем [голосе Эрдогана] что-то мощное и леденящее кровь", - сказал этот неназванный помощник главы Белого дома.

Кроме того, в книге говорится, что решение о выводе американских войск из Сирии Трамп, как и сообщалось ранее, действительно принял в результате телефонного разговора с Эрдоганом 14 декабря 2018 года. Это решение застало врасплох всю верхушку американской администрации, отмечают авторы. По их свидетельству, Пентагон, который тогда возглавлял Джеймс Мэттис, являвшийся категорическим противником ухода из Сирии, фактически отказался принимать участие в информационно-пропагандистском "прикрытии" этого шага президента.