Нижегородская и Новгородская области обменяются практиками в подборе кадров для госорганов

ТАСС, 22 января. Власти Нижегородской и Новгородской областей будут обмениваться успешными практиками, которые используются в регионах для привлечения новых сотрудников в органы исполнительной власти, сообщил ТАСС в среду перед совещанием по итогам визита делегации Нижегородской области в Великий Новгород замгубернатора Андрей Бетин.

"Сегодня мы еще раз в подтверждение услышали, что 13 руководителей органов исполнительной власти [в Новгородской области] назначены через открытые процедуры. Несмотря на то, что в целом субъект размером меньше, чем Нижегородская область - у нас таких назначений произошло только 17, поэтому мы точно понимаем, что в направлении кадровой политики и развития государственного HR мы будем плотно вместе работать", - сказал Бетин.

По его словам, в первую очередь речь идет о проекте "Команда лидеров Новгородчины", а также об HR-проекте в Нижегородской области, который направлен на управление жизненным циклом карьеры государственного муниципального служащего.

"Мы уже определились в этих направлениях, сегодня мы практически зафиксировали те наработки, которые говорят о том, что два этих проекта могут сойтись и получить максимальный результат, мы отчетливо понимаем, что есть уникальные практики с точки зрения подбора кадров", - добавил Бетин.

"Команда лидеров Новгородчины" - это кадровый проект по формированию резерва управленческих кадров Новгородской области. Целью проекта является выявление талантливых и перспективных управленческих кадров. В Нижегородской области реализуется проект "Команда правительства", который также направлен в том числе на поиск квалифицированных кадров внутри системы госуправления и вне ее.