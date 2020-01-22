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Многодетным отцам могут разрешить досрочно выходить на пенсию

Эта мера, по мнению авторов инициативы, "позволит снизить социальную напряженность в обществе по отношению к увеличению пенсионного возраста"
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, который предполагает возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных мужчин. Документ опубликован в среду в думской электронной базе.

"В целях смягчения последствий реформы по поручению президента России Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. Назрела необходимость в льготах по досрочному выходу на пенсию для отцов, содержащих и воспитывающих более трех детей в семье", - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отметили, что данная мера "позволит снизить социальную напряженность в обществе по отношению к увеличению пенсионного возраста, станет весомым аргументом при принятии решений о рождении следующего ребенка, создаст атмосферу стабильности в семейной жизни".

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияУдмуртия
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