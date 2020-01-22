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Китайская вирусная пневмония

СМИ: в Боготе гражданин Китая попал в больницу с подозрением на коронавирус

Как сообщает радиостанция Efe Eme, китаец прилетел в Колумбию из Турции

БОГОТА, 22 января. /ТАСС/. Гражданин Китая был госпитализирован в Боготе с подозрением на коронавирус. Об этом в среду сообщила радиостанция Efe Eme.

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По ее данным, гражданин КНР прилетел в колумбийскую столицу в среду утром из Турции. После приземления он сообщил властям о плохом самочувствии. Отмечается, что у пассажира, который был отправлен в одну из клиник Боготы, наблюдались симптомы характерные для указанной болезни.

В настоящее время медики проводят анализы, чтобы выяснить, чем болен иностранец. Между тем, в Министерстве здравоохранения Колумбии заявили, что на территории страны не было зафиксировано ни одного случая выявления нового вируса.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель этой болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен китайскими специалистами 7 января.

Теги
ТурцияКолумбияКитайКитайская вирусная пневмония
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