МИД Великобритании рекомендовал воздержаться от поездок в Ухань

"В свете последних медицинских данных, в том числе сообщений о передаче [вируса] от человека к человеку и рекомендаций властей КНР, мы не советуем совершать поездки в Ухань, за исключением случаев крайне необходимости. Безопасность британских подданных всегда является нашей приоритетной задачей, и мы советуем британским подданным, путешествующим в Китай, сохранять бдительность и следить за нашими рекомендациями", - говорится в сообщении.

МИД Великобритании также призвал путешественников проходить любые дополнительные медицинские проверки, предлагаемые им местными китайскими властями.