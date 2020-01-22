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Китайская вирусная пневмония

МИД Великобритании рекомендовал воздержаться от поездок в Ухань

Внешнеполитическое ведомство также рекомендовало путешественникам проходить любые дополнительные медицинские проверки

ТАСС, 22 января. Внешнеполитическое ведомство Великобритании рекомендовало своим подданным не посещать китайский город Ухань из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Сообщение об этом опубликовано в среду на сайте ведомства.

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"В свете последних медицинских данных, в том числе сообщений о передаче [вируса] от человека к человеку и рекомендаций властей КНР, мы не советуем совершать поездки в Ухань, за исключением случаев крайне необходимости. Безопасность британских подданных всегда является нашей приоритетной задачей, и мы советуем британским подданным, путешествующим в Китай, сохранять бдительность и следить за нашими рекомендациями", - говорится в сообщении.

МИД Великобритании также призвал путешественников проходить любые дополнительные медицинские проверки, предлагаемые им местными китайскими властями.

Теги
ВеликобританияКитайская вирусная пневмония
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