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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

В Канаду начали доставлять тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном

Ожидается репатриация 15 тел канадцев

ОТТАВА, 22 января. /ТАСС/. Останки погибших в авиакатастрофе в Иране канадцев начали доставлять в Канаду. Об этом в среду сообщил телеканал CBC со ссылкой на парламентского секретаря канадского премьер-министра Джастина Трюдо Омара Алгабру.

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По его данным, всего 15 семей погибших канадских граждан просили Оттаву привезти останки своих родственников в Канаду. На данный момент доставлено одно тело погибшего, второе привезут до конца среды. Еще ожидается репатриация 13 тел, но о сроках не сообщается.

По словам Алгабры, 61 погибшего канадца, а также иранцев, имевших вид на жительство в Канаде, по желанию их родных похоронили в Иране.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.

Теги
КанадаИранТрюдо, ДжастинКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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