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Около 5 млн туристов из дальнего зарубежья посетили Россию в 2019 году

Рост по всем национальностям - от 11% до 14% в зависимости от рынка

МАДРИД, 22 января. /ТАСС/. Около 5 млн туристов из дальнего зарубежья посетили Россию в прошлом году. Об этом заявила в среду журналистам в Мадриде советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова.

В Мадриде открылась одна из крупнейших в мире туристических ярмарок - ФИТУР, которая проходит уже в 40-й раз и продлится до 26 января. "Рост по всем национальностям достаточно равномерный, в среднем он составляет от 11% до 14% в зависимости от рынка, - уточнила она. - Еще не закрыт полностью год, ожидания - это около 30 млн [иностранных] туристов, из них дальнее зарубежье - это около 5 млн".

По ее словам, "в этом году в первый раз официально на ФИТУР" Ростуризм представлен отдельным стендом. Как уточнила Лысенкова, целью "являются испанский и испаноговорящий рынки". "У России достаточно большие амбиции по увеличению туристического потока с учетом открытия электронной визы в этом году, поэтому именно это мы презентуем на европейских рынках", - сказала советник руководителя Ростуризма.

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