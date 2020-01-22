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Китайская вирусная пневмония
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Комитет ВОЗ по ЧС продолжит дискуссию в Женеве по новому коронавирусу 23 января

В ВОЗ расценили нынешнюю ситуацию с новой пневмонией как "сложную"

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации продолжит 23 января обсуждение вопроса о том, объявлять или нет режим ЧС в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам первого дня экстренного заседания комитета.

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Он расценил нынешнюю ситуацию с новой пневмонией как "сложную". "Сегодня состоялась превосходная дискуссия. Но для того, чтобы принять решение, нам нужно больше информации. По этой причине я решил попросить чрезвычайный комитет вновь провести встречу завтра, чтобы продолжить дискуссию", - отметил гендиректор.

Глава ВОЗ высоко оценил сотрудничество с властями Китая. "Были приняты все меры для реагирования на вспышку", - сказал он, напомнив, что миссия всемирной организации находится сейчас в КНР, "работая с местными экспертами и официальными лицами, чтобы расследовать обстоятельства, связанные со вспышкой, и получить больше информации". "Мы можем гораздо больше сказать завтра", - резюмировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

На заседании свое видение ситуации выразили представители Китая, Таиланда, Республики Корея и Японии. Выступили также члены комитета, причем мнения по поводу новой пневмонии разошлись.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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