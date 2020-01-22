Ректор МИФИ назвал внимание государства к вузам в регионах стимулом для появления ученых

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Внимание государства к вопросам подготовки квалифицированных кадров, бюджетным местам в региональных вузах может стать стимулом к появлению новых поколений ученых. Задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, нашли отклик в вузовской среде, считает ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил Стриханов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения.

По словам Стриханова, внимание президента нашло отклик и у вузовского сообщества. "НИЯУ МИФИ как представитель высшей школы России вдохновлен большим вниманием президента к вопросам подготовки высококвалифицированных кадров и воспитанию новых поколений ученых", - заявил Стриханов в беседе с ТАСС. Ректор отметил, что также в вузе считают правильным увеличение количества бюджетных мест с приоритетом для регионов, ценят призыв к работодателям заняться развитием региональных университетов.

Он отметил, что многое в послании созвучно с практикой университета. "Скажем, несколько лет назад ученый совет вуза принял непростое в плане реализации решение по кардинальному изменению инфраструктуры в пользу создания ряда институтов, нацеленных на развитие прорывных технологий. Именно эти институты стали своего рода инкубаторами по выращиванию и развитию молодых ученых, которые уже с третьего курса вовлекаются в современные научные процессы", - пояснил ректор.

Также сегодня нужно развивать площадки для школьников, где они могли бы продемонстрировать свои возможности и таланты. "Для НИЯУ МИФИ, для нашей научной молодежи площадки "Сириуса" стали отличной дополнительной возможностью продемонстрировать плоды своего таланта на федеральном и международном уровне", - добавил Стриханов.