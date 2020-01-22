МИД Франции порекомендовал отложить поездки в Ухань

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в регион китайского города Ухань из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Сообщение об этом опубликовано в среду на сайте внешнеполитического ведомства.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"На данном этапе ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки или устанавливать процедуры проверки для соответствующих стран. Однако из-за мер по приостановке перевозок, которые были приняты китайскими властями в Ухане с 23 января 2020 года, рекомендуется отложить любые поездки в регион", - гласит заявление министерства. МИД также настоятельно рекомендует избегать контакта с живыми и мертвыми животными, недоваренных и недожаренных мясных продуктов, а также контактов с людьми, "страдающих острой респираторной инфекцией".

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни. Это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили 473 случая заражения с 17 летальными исходами. Коронавирус зафиксирован в Ухане, Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах страны. Случаи заражения новой пневмонией были зафиксированы также в Японии, Республике Корея и Таиланде.