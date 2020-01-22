Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман отмечает юбилей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Заслуженный журналист России, лауреат Государственной премии, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в четверг отмечает 70-летний юбилей. Телевизионной аудитории он знаком как автор и ведущий уникальной на российском ТВ передачи "Формула власти", героями которой вот уже 20 лет становятся главы государств, монархи, руководители международных организаций, религиозные лидеры.

Медиаиндустрия в России и мире знает Гусмана как высочайшего профессионала, мастера отстаивать свою точку зрения, защитника ценностей и постулатов классической журналистики, а также как непримиримого борца с фейковыми новостями. Про него часто говорят, что для него нет преград в достижении целей. Он виртуозно совмещает масштабные телевизионные проекты, написание книг с повседневной оперативной работой в главном новостном агентстве страны.

Дверь в кабинет юбиляра на шестом этаже здания ТАСС всегда открыта, первый заместитель гендиректора внимателен к своим сотрудникам, которых предпочитает называть друзьями, а само агентство - домом.

"Очень рад, что больше трети моей биографии связано с нашим домом, - сказал он. - Я благодарен судьбе, которая меня привела сюда, благодарен всем поколениям тассовцев. Горжусь, что работаю плечом к плечу с выдающимися, талантливыми и патриотичными людьми, потому что ТАСС - действительно один из важнейших государственных институтов, который все годы своего существования был главной опорой государства в информационной политике".

Гусман полон идей и планов. "2020 - особый год как в тассовской работе, так и в деятельности нашей съемочной группы "Формула власти". Мы вступили в год 75-летия Великой Победы. Думаю, что героями наших программ станут лидеры стран антигитлеровской коалиции, государств, которые внесли наибольший вклад в общую Победу", - рассказал он.

Юбилей Гусман планирует отметить в родном городе - Баку. "Стараюсь на свои личные праздники бывать в Баку не только потому, что это моя родина, где я прожил полжизни, но еще и потому, что это место, где покоятся мои родители. Для меня это святое понятие - оказаться в день моего личного праздника рядом, поклониться им", - сказал он.

Формула успеха

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заметил, что Гусман остается молодым, и именно это качество поможет ему сделать множество в высшей степени интересных телевизионных проектов, которые расскажут зрителям, что же такое "формула власти". "Я не могу сказать, что формула власти совпадает с формулой долголетия, но в известном смысле Гусман - человек, который демонстрирует журналистское долголетие и делает это мастерски", - сказал Швыдкой.

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, рассказал, что на протяжении последних 25 лет побывал с Гусманом "в разных переделках" - от получения государственной премии до визита во дворец основателя КНДР Ким Ир Сена.

"Констатирую: во всех этих ситуациях ты чертовски хорош. Как коллега, товарищ и брат. Готов следующую четверть века проходить с тобою по тому же кругу, либо по какому-то новому, который изберет наша судьба, - отметил Эрнст. - Счастлив, что эти 25 лет проведены вместе с тобой, умницей, балагуром, интеллектуалом, хлебосолом, незаменимым товарищем в любом путешествии и человеком, засыпающим в самых не пригодных для этого условиях. Дружбой с тобой я горжусь, хвалюсь окружающим, байки о тебе расширяют мой застольный репертуар. Да и не только мой. Потому что для всех, кто занят нашим делом, ты - человек-легенда, суперпрофессионал, суперруководитель, да и просто - супер".

Хранитель профессии

Глава ВГТРК Олег Добродеев в своем поздравлении назвал юбиляра подлинным хранителем профессии и устоев журналистского цеха.

"Вам удалось практически невероятное: оставаясь руководителем крупнейшего телеграфного агентства, Вы смогли виртуозно совместить жанр "протокольной" журналистики с легкостью неформального, обаятельного, живого человеческого разговора. Говоря откровенно, я уверен, что миллионам зрителей вы запомнились больше, чем многие ваши визави", - отметил он.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в своем поздравлении отметил, что Гусман строит жизнь в соответствии со своими, а не с общепринятыми представлениями. "На протяжении многих лет я не перестаю удивляться твоей нескончаемой энергии, целеустремленности, широчайшей эрудиции и высокому профессионализму. Я не перестаю удивляться и тому , как тебе удается решать самые сложные задачи, не теряя при этом "невероятной легкости бытия", - написал глава дипмиссии.

Германский дипломат Рюдигер фон Фрич, более пяти лет возглавлявший посольство ФРГ в Москве, отметил высочайшую компетентность Гусмана по всем вопросам международной политики. "Благодаря вашему таланту собеседника и замечательной информированности проведенные Вами интервью с многочисленными высокопоставленными лицами стали событиями, достойными внимания публики. Однако в этом и нет ничего удивительного: не только ваша всеобъемлющая образованность, но и ваша обходительность, а также ваш неиссякаемый юмор не оставляют никого равнодушными, глубоко трогают каждого, кто вам встречается", - написал он.

Телеграфной строкой

Михаил Гусман родился 23 января 1950 года столице Азербайджана - Баку. Окончил Азербайджанский институт иностранных языков и факультет журналистики Бакинской высшей партийной школы. В 1995 году назначен вице-президентом международного аналитического агентства "АНКОМ-ТАСС", в 1998 году возглавил Главное управление международного сотрудничества ИТАР-ТАСС. В октябре 2000 указом президента РФ Гусман назначен первым заместителем генерального директора агентства.

Гусман является ответственным секретарем Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), вице-президентом Всемирного Совета информационных агентств. Он также занимает пост вице-президента Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

Почти 20 лет в эфир выходит его авторский проект "Формула власти". Создатель телецикла был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Журналист является заслуженным работником культуры РФ, награжден орденом Дружбы, орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Гусман - лауреат международных премий в области журналистики, уже многие годы он представляет Россию в руководстве действующей при ЮНЕСКО Международной программы развития коммуникации.