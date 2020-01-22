В Женеве комитет ВОЗ по ЧС продолжит 23 января дискуссию по новой пневмонии в Китае

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации продолжит 23 января обсуждение вопроса о том, объявлять или нет режим ЧС в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам первого дня экстренного заседания комитета.

Он расценил нынешнюю ситуацию с новой пневмонией как "сложную". "Сегодня состоялась превосходная дискуссия. Но для того, чтобы принять решение, нам нужно больше информации. По этой причине я решил попросить чрезвычайный комитет вновь провести встречу завтра, чтобы продолжить дискуссию", - отметил гендиректор.

Глава ВОЗ высоко оценил сотрудничество с властями Китая. "Были приняты все меры для реагирования на вспышку", - сказал он, напомнив, что миссия всемирной организации находится сейчас в КНР, "работая с местными экспертами и официальными лицами, чтобы расследовать обстоятельства, связанные со вспышкой, и получить больше информации". Гендиректор не дал ответа на вопрос, намерена ли ВОЗ рекомендовать ввести ограничения на поездки в Китай. "Мы можем гораздо больше сказать завтра", - резюмировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

На заседании своим видением ситуации поделились представители Китая, Таиланда, Республики Корея и Японии. Выступили также члены комитета, причем мнения по поводу того, объявлять или нет новую пневмонию чрезвычайной ситуацией, разошлись.

Выступивший на пресс-конференции по итогам первого дня дискуссий директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что приоритетная задача сейчас состоит в том, чтобы выяснить, как 2019-nCoV передается от человека к человеку. По его словам, китайские власти заявили о наличии "свидетельств" такой передачи, и теперь необходимо в первую очередь выяснить, как ограничить такое распространение коронавируса.