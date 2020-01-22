Игорь Боровков назначен врио главы аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Игоря Боровкова временно исполняющим обязанности главы аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии - заместителя руководителя аппарата правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства.
"Возложить временное исполнение обязанностей руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации - заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации на Боровкова Игоря Владимировича", - говорится в документе.