"Известия": Россельхознадзор проверяет багаж пассажиров из Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенной службой из-за вспышки пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, проводят досмотр багажа и ручной клади всех пассажиров, которые прибывают из стран Юго-Восточной Азии. Об этом в четверг сообщает газета " Известия " со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По ее данным, инспекторы изымают всю животноводческую продукцию, которая находится без заводской упаковки и не прошла термическую обработку.

Как добавили изданию в Россельхознадзоре, ввоз мясной продукции из Китая уже запрещен. Это решение связано с систематическими нарушениями и неблагополучной обстановкой по опасным болезням животных (вспышки африканской чумы свиней и ящура).

В пресс-службе ФТС газете пояснили, что таможенники работают в медицинских масках, перчатках, специальных костюмах, пользуются дезинфицирующими средствами.

В среду сообщалось, что в Санкт-Петербурге в инфекционную больницу им. С. П. Боткина были помещены два человека с подозрением на пневмонию. Гражданин России, прилетевший из Китая, был доставлен в больницу из аэропорта Пулково. Второй пациент является китайским студентом, который также недавно вернулся из КНР. При этом в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что ни у одного из указанных пациентов не был диагностирован коронавирус, не исключено, что их состояние вызвано ОРВИ.