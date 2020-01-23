{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

"Известия": Россельхознадзор проверяет багаж пассажиров из Юго-Восточной Азии

По данным газеты, инспекторы изымают всю животноводческую продукцию, которая находится без заводской упаковки и не прошла термическую обработку
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенной службой из-за вспышки пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, проводят досмотр багажа и ручной клади всех пассажиров, которые прибывают из стран Юго-Восточной Азии. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По ее данным, инспекторы изымают всю животноводческую продукцию, которая находится без заводской упаковки и не прошла термическую обработку.

Как добавили изданию в Россельхознадзоре, ввоз мясной продукции из Китая уже запрещен. Это решение связано с систематическими нарушениями и неблагополучной обстановкой по опасным болезням животных (вспышки африканской чумы свиней и ящура).

В пресс-службе ФТС газете пояснили, что таможенники работают в медицинских масках, перчатках, специальных костюмах, пользуются дезинфицирующими средствами.

В среду сообщалось, что в Санкт-Петербурге в инфекционную больницу им. С. П. Боткина были помещены два человека с подозрением на пневмонию. Гражданин России, прилетевший из Китая, был доставлен в больницу из аэропорта Пулково. Второй пациент является китайским студентом, который также недавно вернулся из КНР. При этом в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что ни у одного из указанных пациентов не был диагностирован коронавирус, не исключено, что их состояние вызвано ОРВИ.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
В Приморье построят семь новых детских садов в 2020 году
В текущем году садики откроются во Владивостоке, Дальнереченске и Большом Камне, а также в селе Хмыловка Партизанского района
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС