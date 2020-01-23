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В Приморье построят семь новых детских садов в 2020 году

В текущем году садики откроются во Владивостоке, Дальнереченске и Большом Камне, а также в селе Хмыловка Партизанского района
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© Сергей Стариков/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Власти Приморского края планируют построить семь новых детских садов на 1165 мест в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

В своем ежегодном послании президент РФ Владимир Путин выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от глав субъектов решить этот вопрос. До 2021 года должно появиться 250 тыс. мест, заявил глава государства.

"1220 дополнительных мест введут в детских садах в 2020 году в Приморье. Большая часть из них придется на новые дошкольные учреждения, остальные - на уже действующие образовательные организации. Всего планируется открыть семь новых детских садов общей вместимостью 1165 мест, 255 из которых предназначены для воспитанников в возрасте до трех лет", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, сегодня детские сады в крае посещают более 90 тыс. детей, из них в ясли ходят 11 тыс. воспитанников возрастом до 3 лет. По данным электронной очереди, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет в Приморье 100 %, для младшего возраста - 98,52 %. Несмотря на почти отсутствующую очередь, новые места понадобятся с учетом появления новых малышей. В прошлом году в крае было создано 492 дополнительных места для малышей.

"Новый детский сад и мне, и моему ребенку очень нравится, - приводит пресс-служба слова матери одного из воспитанников нового садика во Владивостоке Виктории Трапезниковой. - Здесь очень уютно и красиво. Воспитатель всегда находится на связи, рассказывает, как сын себя ведет, чем они сегодня занимаются, отправляет фото и видео. Я вижу, как группа гуляет на улице, танцует в музыкальном зале, кушает".

В текущем году садики откроются во Владивостоке, Дальнереченске и Большом Камне, а также в селе Хмыловка Партизанского района. Дополнительные группы станут действовать на базе детского садов сада в селе Первомайском Михайловского района, поселке Шкотово Шкотовского района и школы села Глазковка Лазовского района.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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