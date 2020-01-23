Трамп установил новый рекорд по количеству твитов за день

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп установил новый личный рекорд по количеству размещенных им за день на своей странице в Twitter сообщений. Такие данные приводит в среду портал Factbase , отслеживающий официальные заявления американского лидера.

По состояния на 18:35 по местному времени (02:35 мск 23 января) Трамп опубликовал 142 сообщения. Согласно подсчетам, пока он находился на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп размещал по одному сообщению каждые 88 секунд. Предыдущий рекорд он установил в декабре 2019 года, когда опубликовал 123 сообщения за сутки.

В Сенате Конгресса США в среду проходит процесс в рамках импичмента Трампа. В ночь со вторника на среду верхняя палата одобрила резолюцию, которая позволит провести его в ускоренном режиме. У юристов, которые защищают Трампа, и у выбранных демократами в Палате представителей обвинителей есть по 24 часа в течение трех рабочих дней на предоставление своих аргументов. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, Сенат проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.