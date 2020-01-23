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Китайская вирусная пневмония

В Гонконге выявлен второй предполагаемый случай заболевания новым коронавирусом

Предварительные анализы дали положительный результат

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 января. /ТАСС/. Второй случай заболевания пневмонией нового типа с высокой степенью вероятности выявлен в Гонконге. Об этом сообщили в четверг службы здравоохранения этого специального административного района Китая.

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"Центр защиты здоровья Департамента здравоохранения сегодня, 23 января, расследует второй предполагаемый с высокой степенью вероятности завезенный случай новой коронавирусной инфекции", - отмечается в заявлении. Предварительные анализы дали положительный результат на наличие вируса у пациента, в настоящее время делается повторный тест. Позже по этому поводу планируется созвать пресс-конференцию.

Речь идет о 56-летнем местном жителе, который с 10 по 19 января находился в городе Ухань, который стал очагом распространения вируса. Оттуда он прилетел в Шэньчжэнь, а затем вернулся в Гонконг на электричке. Пациент был госпитализирован с симптомами пневмонии 21 января и находится в карантине в стабильном состоянии.

В среду местные власти подтвердили первый случай заражения новой пневмонией у 39-летнего китайского туриста из Уханя, приехавшего на поезде.

Для предотвращения распространения вируса местные власти ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на границе, используют сканеры для выявления пассажиров с повышенной температурой, учредили специальную горячую телефонную линию.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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