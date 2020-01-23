Арктическую этнодеревню построят к 2022 году на Чукотке для привлечения туристов

АНАДЫРЬ, 23 января. /ТАСС/. Проект строительства арктической этнодеревни для развития туризма намерены реализовать вблизи Анадыря в Чукотском автономном округе к 2022 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Фонда развития туризма региона Сергей Качанов.

"Предполагается, что это будет некий коттеджный поселок, в котором появится гостиница достаточно высокого класса обслуживания, а также собственный туристический центр с элементами этнографии. При этом часть домиков займет коренное население", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в качестве площадки для строительства в настоящий момент рассматриваются две территории: в поселке Угольные Копи на левом берегу Анадырского лимана или на правом берегу в районе горы св. Михаила в двух километрах от Анадыря. На этой же сопке располагается горнолыжная база, которая также может использоваться отдыхающими.

"В настоящий момент в областном центре ощущается острый дефицит туристической и развлекательной инфраструктуры. Поэтому мы уверены, что подобные центры будут востребованы не только у туристов, но и у местных жителей, готовых приезжать сюда с семьями в выходные и праздничные дни", - считает Качанов.

Он уточнил, что реализовать проект намерены в течение ближайших двух лет, он включен в Стратегию развития туризма Чукотского АО, которая в декабре была принята правительством региона.

По данным Фонда развития туризма Чукотки, в настоящий момент регион ежегодно посещают 25 тыс. человек, при этом большая часть из них - командировочные. Число иностранных туристов не превышает 400 человек в год. К 2025 году турпоток намерены увеличить вдвое.