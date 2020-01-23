Режим повышенной готовности введен в Приамурье в связи со вспышкой коронавируса в Китае

ТАСС, 23 января. Режим повышенной готовности введен в Амурской области из-за опасности распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом журналистам сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Круганова.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 570 человек. Погибли 17 жителей. По уточненным данным, 95 инфицированных находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тыс. человек, все они помещены на карантин.

"У нас только что прошло внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Амурской области. <…> Все наши службы и ведомства, задействованные в этой проблеме [коронавируса], переведены в режим повышенной готовности. Сейчас у нас основная масса граждан выезжают на китайский Новый год, и мы ожидаем их возвращения. <…> Идет тотальная термометрия всех граждан, которые возвращаются", - сказала Курганова.

Персонал Амурской областной инфекционной больницы в Благовещенске уже готовится к работе в режиме сложных эпидемиологических ситуаций, в учреждении проходят дополнительные тренировки, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. По словам главврача больницы Елены Саяпиной, сотрудники приемного отделения подготовлены к работе в режиме сложной эпидемиологической обстановки, то есть в случаях подозрения на особо опасные инфекции и группового поступления пациентов. Она добавила, что в учреждении проходят клинико-биохимические, вирусологические, бактериологические и паразитологические исследования, консультации сотрудников кафедры инфекционных болезней и врачей-инфекционистов с высшей категорией.