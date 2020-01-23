Власти Якутии рассчитывают получить свыше 300 млн рублей на поддержку талантливых детей

ЯКУТСК, 23 января. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают получить в 2021 году федеральную субсидию в размере свыше 300 млн рублей на поддержку талантливых детей, сообщил журналистам министр образования и науки республики Владимир Егоров.

"Мы уделяем большое внимание формированию системы работы с одаренными детьми. Сделано многое. В 2021 году мы надеемся получить федеральную субсидию в размере свыше 300 млн рублей [на работу с одаренными детьми]", - сказал Егоров.

Он добавил, что работа будет вестись на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей по методике федерального фонда "Талант и успех".

По словам министра, в 2020 году будет построен учебно-лабораторный комплекс Малой академии наук региона, откроется Международная арктическая школа. "С сентября школа заработает. Она направлена на развитие международного образования путем реализации программ международного бакалавриата", - отметил он.

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей работает на базе Малой академии наук Республики Саха (Якутия). В нем проводятся профильные смены по математике, физике, химии, биологии, шахматам и проектной работе. На базе центра проходят лекции ведущих ученых по актуальным проблемам науки и техники.