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Китайская вирусная пневмония

Медики не подтвердили коронавирус у прилетевшего в Колумбию гражданина Китая

Врачи диагностировали у него грипп типа B

БОГОТА, 23 января. /ТАСС/. Национальный институт здравоохранения Колумбии в среду не подтвердил наличие коронавируса в организме гражданина КНР, который был ранее госпитализирован в Боготе.

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"После анализа, проведенного Национальным институтом здравоохранения, было установлено, что у него [гражданина КНР] не было коронавируса, у него был грипп типа B", - говорится в сообщении института, которое приводит газета El Tiempo.

По данным газеты, иностранец продолжает находиться в одном из госпиталей Боготы.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель этой болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен китайскими специалистами 7 января.

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КолумбияКитайКитайская вирусная пневмония
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