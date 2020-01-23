В Приморье введен двойной термометрический контроль на границе с Китаем

"Сейчас введен двойной термометрический контроль всех прибывающих из Китая. То есть проверяется температура не только тепловизорами в общем потоке, но сотрудники также заходят в транспортные средства и измеряют температуру граждан. Введено обязательное ношение средств личной защиты - масок и перчаток, - а также анкетирование во всех пунктах пропуска", - рассказала собеседница агентства.

Агентство по туризму правительства Приморского края с начала эпидемии в КНР распространяет среди туроператоров региона предупреждение о вспышке пневмонии. Информация доводится до российских граждан как на этапе планирования путешествия, так и до всех выезжающих в Китай.