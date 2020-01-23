Административные дела возбуждены в отношении сторонников якутского "шамана" Габышева

ЯКУТСК, 23 января. /ТАСС/. Правоохранители возбудили административные дела в отношении четверых членов отряда так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщила ТАСС адвокат Ольга Тимофеева.

Ранее координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников сообщил журналистам, что 22 января к дому Габышева приехали сотрудники полиции и увезли якобы для установления личности четверых членов его отряда. Сам Габышев закрылся в доме. По словам правозащитника, сотрудники полиции предприняли попытку взломать дверь, но после предупреждения о вызове адвоката отказались от этой идеи.

"На сегодня нам известно, что в отношении сторонников возбудили административные дела по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ"). По всей видимости, будет рассмотрение этих административных дел в суде", - сказала Тимофеева.

Ранее сообщалось, что следователи в январе отказались возбуждать уголовное дело в отношении Габышева по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") в связи с отсутствием умысла на совершение преступления. 10 декабря Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. На следующий день Габышев был оштрафован на 1 тыс. рублей за неповиновение распоряжению полицейского по административной статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Также 11 декабря у Габышева была взята подписка о невыезде, которая была снята 23 декабря.

12 сентября в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" (ст. 280 УК РФ). 18 октября Якутский городской суд признал возбуждение уголовного дела законным. 3 декабря Верховный суд Якутии оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу адвокатов о незаконном и необоснованном возбуждении уголовного дела - без удовлетворения. В постановлении суда говорилось, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям. Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.