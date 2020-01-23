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Школы в Амурской области откажутся от детских туров в Китай из-за коронавируса

Кроме того, в университетах региона, где учатся студенты из Китая, планируют ввести обязательное ношение медицинских масок

ТАСС, 23 января. Образовательные учреждения Амурской области откажутся от проведения детских туров в соседний Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в этой стране.

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На период неблагополучной обстановки образовательные организации области откажутся от детских туров в КНР", - говорится в сообщении.

Кроме того, в университетах региона, где учатся студенты из Китая, планируют ввести обязательное ношение медицинских масок, а за учащимися, приезжающими в Приамурье из соседней страны, организуют медицинское наблюдение.

 

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