Президент Азербайджана поздравил Михаила Гусмана с юбилеем

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил журналиста-международника, первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана с 70-летним юбилеем.

"Ваш широкий кругозор, деловые и личные качества снискали вам заслуженный авторитет и уважение, - говорится в поздравительной телеграмме Алиева. - Благодаря особому творческому подходу, богатому опыту и высокому профессионализму проект "Формула власти", бессменным автором и ведущим которого вы являетесь, пользуется большой популярностью у зрительской аудитории во всем мире".

Алиев отметил, что в Азербайджане Гусмана любят и особенно ценят. "На протяжении длительного времени вы вносите большой вклад в расширение азербайджано-российских культурных связей, способствуя тем самым развитию и укреплению дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией", - подчеркнул президент.

Михаил Гусман родился 23 января 1950 года в Баку. Окончил Азербайджанский институт иностранных языков и факультет журналистики Бакинской высшей партийной школы. В 1995 году назначен вице-президентом международного аналитического агентства "АНКОМ-ТАСС", в 1998 году возглавил Главное управление международного сотрудничества ИТАР-ТАСС. В октябре 2000 указом президента РФ назначен первым заместителем генерального директора агентства.

Гусман является ответственным секретарем Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), вице-президентом Всемирного Совета информационных агентств. Он также занимает пост вице-президента Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

Почти 20 лет в эфир выходит его авторский проект "Формула власти". Создатель телецикла был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Журналист является заслуженным работником культуры РФ, награжден Орденом Дружбы, орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Гусман - лауреат международных премий в области журналистики, уже многие годы представляет Россию в руководстве действующей при ЮНЕСКО Международной программы развития коммуникации.