Псковской области требуется порядка 6 млрд рублей на ремонт мостовых сооружений

ПСКОВ, 23 января. /ТАСС/. Псковской области нужно порядка 6 млрд рублей, чтобы отремонтировать все мосты, расположенные на территории региона, которые в большинстве случаев являются стратегическими объектами для муниципалитетов, так как связывают их с остальной территорией области, сообщил в четверг ТАСС председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

По его словам, для Псковской области тема о ремонте мостов имеет крайне важное значение, так как на региональных дорогах насчитывается более 500 таких сооружений, причем большинство из них находятся в изношенном состоянии. В 2019 году псковские власти удвоили объемы ремонта мостов. Однако этого, по оценке представителей комитета по транспорту, недостаточно.

"Мостов у нас очень много, только на региональных дорогах 504 моста. Они в изношенном состоянии, на ремонт всех мостов в регионе требуется порядка 6 млрд рублей. В 2019 году мы 9 мостов начали ремонтировать. Мы смогли часть средств направить на мосты, заняться ими, потому что без этого сооружения дорога совершенно бесполезна, и движение в полной мере по ней осуществить невозможно", - сказал Елкин, уточнив, что на протяжении последних десяти лет в Псковской области ремонтировали лишь по три-четыре моста ежегодно.

По его словам, небольшие по размеру мосты региональные власти ремонтируют за счет средств областного бюджета, а на крупные проекты привлекают федеральные средства. "Есть капиталоемкие мосты, на такие объекты просим деньги у федерации. В 2019 году приступили к ремонту 100-метрового моста через реку Шелонь в Дедовичском районе, он стоит более 700 млн рублей, его полностью необходимо переделывать. Есть еще два проекта по 260 млн рублей каждый: это мосты через реку Великую в Пушкинских горах и мост через реку Шелонь. Наш бюджет не потянет такие объемы, просим у правительства РФ помощи, достигнуты договоренности, финансово нам поможет федерация", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в 2020 году власти начнут ремонт еще шести мостов. "В этом году запустили проектно-сметную документацию, чтобы в 2020 году начать ремонт 6 мостов, а когда получится экономия средств регионального бюджета после проведения торгов, направим ее на мосты. Сейчас будем наращивать темп в части финансирования проектно-изыскательских работ, чтобы всегда был в запасе проект, на который можно будет найти финансирование", - добавил Елкин.

По его словам, власти региона намерены возобновить строительство моста через реку Великую в Пскове, объем затрат на возведение которого оценивается в 6 млрд рублей. Это сооружение необходимо городу, чтобы закончить масштабный проект по строительству объездной дороги вокруг Пскова, что позволит существенно разгрузить центральные улицы. "В следующем году намерены возобновить строительство моста, во второй половине года. Этого удастся достичь за счет поступления средств из федерального бюджета", - сказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.