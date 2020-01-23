AP: власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

Его журналисты ознакомились с документами, которые были распространены среди сотрудников Госдепартамента. Как следует из этих материалов, работники дипмиссий США при получении от беременных женщин запросов на выдачу виз будут оценивать, является ли для последних намерение родить в США основной целью поездки в страну. В тех случаях, когда данная цель будет признана основной, запросы со стороны этих женщин будут рассматривать в том же порядке, как и от иностранцев, желающих получить в США медицинское обслуживание. В указанных случаях беременным женщинам, запрашивающим визу, в частности, нужно будет представить подтверждения того, что они намерены получить в США медицинское обслуживание, а также располагают достаточными средствами для оплаты этих услуг.

По словам источников агентства, в четверг Госдепартамент в официальном порядке представит информацию о новых правилах. Они, как ожидается, вступят в силу уже в пятницу. Согласно приведенным в публикации оценкам, в 2012 году, к примеру, около 36 тыс. женщин прибыли в США специально, чтобы родить в этой стране, а затем уехали.

Трамп в августе 2019 года заявил, что вашингтонская администрация рассматривает возможность отмены автоматического предоставления гражданства США детям, появившимся на свет на американской территории. Он пояснил, что имеет в виду прежде всего такие случаи, когда семьи из-за рубежа незаконным или законным путем специально прибывают для рождения ребенка в США, чтобы тот мог получить американское гражданство.