Аэропорт Мурманска открыли после перерыва в работе из-за снегопада

ТАСС, 23 января. Мурманский аэропорт возобновил работу в четверг с 08:00 мск, сообщила ТАСС представитель аэропорта. Вечером 22 января аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы из-за сильного снегопада.

"Аэропорт открылся с 08:00", - сказала собеседник агентства.

Как сообщается в четверг на сайте Мурманскавтодора, в 07:20 мск было открыто движение для легкового транспорта на участке 1470-1510 км федеральной трассы Р-21 "Кола".

В Мурманской области 22 января был сильный снегопад, а также ветер. Из-за этого утром в области перекрыли участок федеральной трассы "Кола", а спасатели оказывали помощь застрявшим в снегу машинам и развернули на трассе пункт обогрева для водителей, чтобы они могли переждать непогоду.

По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг 23 января в области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, в отдельных районах изморозь. Температура воздуха опустится до 9 градусов мороза, при прояснениях - до минус 14.