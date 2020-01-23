{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэропорт Мурманска открыли после перерыва в работе из-за снегопада

Он не принимал рейсы с вечера 22 января

ТАСС, 23 января. Мурманский аэропорт возобновил работу в четверг с 08:00 мск, сообщила ТАСС представитель аэропорта. Вечером 22 января аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы из-за сильного снегопада.

"Аэропорт открылся с 08:00", - сказала собеседник агентства.

Как сообщается в четверг на сайте Мурманскавтодора, в 07:20 мск было открыто движение для легкового транспорта на участке 1470-1510 км федеральной трассы Р-21 "Кола".

В Мурманской области 22 января был сильный снегопад, а также ветер. Из-за этого утром в области перекрыли участок федеральной трассы "Кола", а спасатели оказывали помощь застрявшим в снегу машинам и развернули на трассе пункт обогрева для водителей, чтобы они могли переждать непогоду.

По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг 23 января в области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, в отдельных районах изморозь. Температура воздуха опустится до 9 градусов мороза, при прояснениях - до минус 14.

Теги
РоссияМурманская область
Реклама на ТАСС
Путин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем
Российский лидер отметил значимый вклад журналиста в развитие ТАСС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС