ВОЗ призывает ограничить рекламу электронных сигарет

ЖЕНЕВА, 23 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что государства должны ввести ограничения на рекламу электронных систем доставки никотина (ЭСДН), включая электронные сигареты. В опубликованном в Женеве информационном бюллетене "Электронные сигареты: насколько они опасны?" она однозначно высказалась за введение контроля государствами в сфере торговли и продвижения ЭСДН, учитывая их вред для здоровья.

ЭСДН на настоящий момент запрещены более чем в 30 странах. Кроме того, "все больше и больше государств рассматривают вопрос об их запрете с целью защиты [здоровья] молодых людей", отмечает ВОЗ. По ее мнению, государства сами должны решить, вводить или нет такой запрет. Что же касается регулирования этой сферы бизнеса, то эксперты организации однозначно говорят "да", подчеркивая: "ЭСДН вредны для здоровья, и если они не запрещены, то необходимо их регулирование".

Рекомендованы меры регулирования, которые "лучше подходят для местного контекста". Такие шаги должны быть нацелены на "подрыв продвижения и потребления продукции ЭСДН" и на снижение риска для здоровья населения. Должно быть запрещено распространение неподтвержденных сведений о последствиях курения электронных сигарет. Кроме того, следует "защитить усилия, предпринимаемые в настоящее время в сфере контроля над табаком".

"Правительствам следует ограничить рекламу ЭСДН, их продвижение на рынке и спонсорство, чтобы молодые люди и другие уязвимые группы, а также некурящие люди, не становились мишенью", - констатирует ВОЗ. Она напоминает, что "эмиссии ЭСДН обычно содержат никотин и другие токсичные вещества, которые вредны как для пользователей, так и для тех, кто подвергается воздействию паров". Особенно большому риску подвергаются подростки.

Предлагается запретить использование электронных сигарет внутри помещений. По мнению экспертов, хорошим способом защиты населения от ЭСДН являются налоговые рычаги, которые применяются в борьбе с табаком.

ВОЗ не согласна с утверждением, что электронные сигареты помогают бросить курить табак. "Пока нет достаточных свидетельств на этот счет", - указывает она. Тем, кто намерен отказаться от табакокурения, эксперты рекомендуют воспользоваться "другими подтвержденными, более безопасными и лицензированными продуктами". Речь идет, в частности, о терапии на основе замещения никотина, а также о специализированном лечении от табакозависимости.