Первые посетители побывали на борту российского барка "Крузенштерн" в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Экипаж знаменитого российского барка "Крузенштерн", совершающего трансатлантическое плавание, посвященное 200-летию открытия Антарктиды, в среду вечером встретил на борту судна первых посетителей после прибытия в Рио-де-Жанейро.

200 лет назад русских первооткрывателей ледового континента Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева встречал Генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Григорий Лангсдорф. Сейчас экипаж под руководством капитана Михаила Еремченко приветствовал в бразильском порту нынешний глава дипмиссии Владимир Токмаков.

"Сегодня интерес и внимание со стороны бразильских властей и простых граждан к кругосветным экспедициям русских кораблей и судов, направляющихся к Антарктиде, нисколько не меньше, чем 200 лет назад, когда экипажи "Востока" и "Мирного" принимал король Соединенного королевства Португалии, Бразилии и Алгарве Жуао VI", - отметил дипломат. По его мнению, заход барка в залив Гуанабара не просто символичен, но и крайне важен для продолжения дружественных связей между народами двух государств.

Капитан барка Михаил Еремченко, прошедший за 25 лет службы на судне путь от матроса до капитана, сказал, что на его памяти это уже второй заход "Крузенштерна" в Рио-де-Жанейро. "Первый состоялся, кажется, в 1995 году, когда я был еще матросом", - вспоминает он. Руководитель плавания также рассказал о планах экипажа на пребывание в Рио-де-Жанейро и программе экспедиции в водах южной Атлантики.

"23 и 24 января судно будет открыто для посещения всем желающим. Кроме того, в четверг мы возложим венок к мемориалу Второй мировой войны", - сказал капитан. Он также напомнил и об основной функции барка, на котором во время плавания проходят практику 120 курсантов учебных заведений Росрыболовства. "Паруса - вне политики, - заявил Еремченко, - мы делаем из простых ребят настоящих моряков".

Члены экипажа рассказали гостям судна о его устройстве, провели на мостик, в судовой музей и храм. Гости также смогли позвонить в рынду - судовой колокол, отбивающий склянки. Те, кто задержался на "Крузенштерне" чуть подольше, смогли увидеть, как матросы сворачивают паруса, а на палубу выходит после занятий учебная вахта.

"Режим у нас строгий: в 07:00 подъем, в 23:00 - отбой, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС "гид" Максим. - Служба идет повахтенно, пока одни матросы работают, другие - учатся. Прием пищи - по расписанию". К слову, о пище: всем известные макароны "по-флотски" в меню "Крузенштерна" именуются более прозаично - "макароны с мясом", заметил он в ответ на вопрос о традиционном "блюде моряков".

О кругосветке и паруснике

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из порта Владивосток, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря. Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников в общей сложности пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. По пути следования парусники совершат в общей сложности более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль. Кульминацией плавания станет встреча парусников в акватории островов Южная Георгия, совместное маневрирование и мемориальная гонка.

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году оно перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов адмирала Ивана Крузенштерна. "Крузенштерн" совершил два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, был победителем международных парусных регат и гонок.