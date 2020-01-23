Путин прибыл в Израиль на День памяти жертв Холокоста

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль с коротким, но очень насыщенным визитом. В четверг глава российского государства также побывает в Вифлееме.

Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, поездка российского лидера в Израиль приурочена к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Путин выступит в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". По оценке Ушакова, это будет очень интересное выступление, в котором российский лидер расскажет о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом, напомнит, что именно его войска освободили Освенцим. Путин будет много говорить о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны и об актуальных международных проблемах.

С памятью о войне будут связаны еще два пункта программы работы Путина в Израиле - участие в торжественной церемонии открытия в центре Иерусалима бронзовой стелы "Свеча памяти" и церемония передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера.

Двусторонним и международным вопросам будут посвящены переговоры президента России с премьер-министром и президентом Израиля - Биньямином Нетаньяху и Реувеном Ривлином. Также предстоит отдельная встреча с матерью осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар Яффой и патриархом Иерусалимским Феофилом III с участием Нетаньяху.

По словам представителя Кремля, на другие встречи в Израиле у Путина просто не останется времени. Он сможет лишь очень коротко, "на ногах", поговорить с другими участниками международного форума, на который соберутся лидеры и высокопоставленные представители более 40 государств.

После всех мероприятий в Израиле глава российского государства отправится в Вифлеем на переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым также обсудит актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Ушаков обратил внимание на тот факт, что президенту РФ пришлось сократить эту поездку с двух дней до одного из-за формирования российского правительства. Поэтому программа визитов столь напряженная.