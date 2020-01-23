Александр Долгополов покинул Россию

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Мой доверитель уехал из России. Это связано с доследственной проверкой, которая начата после заявления человека, усмотревшего в видеоролике Долгополова оскорбление своих религиозных чувств. Пока уголовного дела в отношении моего доверителя, насколько я знаю, не возбуждено", - сказал адвокат. По его словам, Долгополов планирует вернуться в РФ в том случае, если ему не будет угрожать уголовное преследование.

Ранее стендап-комик опубликовал в Instagram документ, из которого следует, что в петербургский стендап-клуб HopHead обратилась полиция Орехово-Зуева в связи с его роликом "Александр Долгополов - новый час шуток", который был записан в феврале 2019 года.

На сайте комика отмечено, что в январе он должен выступить в Обнинске, Москве, Ярославле, билеты на эти концерты уже раскуплены. В клуб HopHead артист планировал приехать с концертом в феврале, но, как следует из опубликованной на сайте Долгополова информации, продажи билетов временно приостановлены.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что полиция Подмосковья проводит проверку по факту появившейся информации об оскорблении чувств верующих. Это связано с тем, что в муниципальное управление МВД России "Орехово-Зуевское" из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в интернете информации, оскорбляющей чувства верующих. Как отметили в главке, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.