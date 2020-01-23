Москалькова считает недопустимым отказ осужденной в РФ израильтянке во встречах с матерью

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала недопустимыми действия должностных лиц исправительной колонии, которые отказывали осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянке Нааме Иссахар в свиданиях с матерью. Об этом сообщается в четверг в Instagram-аккаунте федерального омбудсмена.

В сообщении указывается, что в прошлом году в кулуарах конференции российских соотечественников к Москальковой "обратилась первый заместитель мэра израильского города Ашкелон Софья Бейлина в защиту прав Иссахар". В ответ уполномоченный пообещала разобраться в ситуации и направила обращения прокурору Московской области с просьбой провести проверку по данному делу, а также попросила уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерину Семенову посетить Иссахар.

"Из сообщений, полученных в ответ на мои обращения, следовало, что Наама Иссахар не жалуется на условия содержания, встречается с представителями консульских учреждений, регулярно общается по электронной почте, в том числе на английском и иврите. Однако в ходе проверки выяснилось, что девушке несколько раз неправомерно отказывали в свиданиях с матерью", - говорится в публикации.

"Учитывая, что Наама находится вдали от родного дома, в чужой стране, где рядом так мало родных и близких, считаю такие действия со стороны должностных лиц недопустимыми. Руководителю исправительной колонии было вынесено представление, думаю, впредь таких нарушений не повторится", - отметила уполномоченный.

Дело Иссахар

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 граммов гашиша. 11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил наказание в виде 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.

В октябре 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Нааму Иссахар. 6 декабря министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.